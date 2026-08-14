Presuntos extorsionadores dinamitan vivienda en La Libertad: no se registraron daños personales

Según testigos, un sujeto hizo detonar una carga de dinamita en la puerta de una vivienda del barrio Nueva Amanecer, en la provincia de Julcán, en La Libertad. El atentado se registró anoche; no se reportaron personas heridas.

Los propietarios de la casa evitaron declarar a la prensa; solo se limitaron a decir que no habían recibido llamadas ni mensajes extorsivos, por lo que se desconoce el motivo del ataque, que dejó considerables daños materiales.

LESIONES DE GRAVEDAD

Tras la fuerte detonación, que afectó principalmente la fachada, personal de salud llegó al inmueble comprobando que los integrantes de la familia no sufrieron lesiones de gravedad; solo se trató de un gran susto, informa Correo.

Agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes para recoger información y realizar distintas diligencias, entre ellas, visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad; no descartan que se trate de un ataque de extorsionadores.