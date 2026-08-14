Siete extranjeros serán expulsados por ingresar irregularmente al Perú: fueron intervenidos en Arequipa

Fueron intervenidos por inspectores de Migraciones durante un amplio operativo en un Terminal Terrestre de Arequipa; siete extranjeros serán expulsados del Perú las próximas horas por ingresar de manera irregular al país.

El operativo de control se desarrolló el pasado martes 11 de agosto de 2026; los inspectores realizaron acciones de verificación de la situación migratoria de ciudadanos extranjeros que se encontraban en el lugar.

PUESTO DE CONTROL DESAGUADERO

Según se conoció, los foráneos intervenidos llegaron a la Ciudad Blanca desde Lima en una conocida empresa de transporte; aseguraron que tenían previsto continuar su viaje, pues su destino final era Chile.

Tras las diligencias correspondientes, las autoridades de migración dispusieron que los extranjeros sean deportados a través del Puesto de Control Desaguadero, ubicado en la frontera con Bolivia.