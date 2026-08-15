Temblor hoy en Perú: dos sismos se registraron en Junín esta madrugada

Dos sismos de magnitud 3.5 y 3.3 se registraron en la región Junín durante la madrugada de este sábado 15 de agosto, de acuerdo con los reportes oficiales publicados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su cuenta oficial en la red social X.

El primer evento telúrico ocurrió a las 12:11 a.m., con epicentro a 14 kilómetros al noroeste de la localidad de Huasicancha, en la provincia de Huancayo. A las 4:54 a.m., se reportó la segunda sacudida con una magnitud de 3.3, cuyo epicentro se localizó a 11 kilómetros al noroeste de Huasicancha.

Ambos movimientos sísmicos fueron percibidos por la población de la zona con preocupación, ya que la región el pasado 18 de julio sufrió un temblor de magnitud 5.1 que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, decenas de heridos y severos daños materiales.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Frente a la recurrencia de estos eventos telúricos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a los ciudadanos conservar la calma y alejarse de ventanas, repisas o cualquier elemento susceptible de caer. La institución enfatizó la necesidad de realizar evacuaciones ordenadas hacia áreas seguras identificadas previamente.

Adicionalmente, el Indeci precisó que, ante la imposibilidad de abandonar los inmuebles, las personas deben colocarse junto a muros estructurales o columnas, además de mantener en un lugar accesible la mochila de emergencia para atender eventuales emergencias durante la evacuación.