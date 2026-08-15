Gobierno prorroga emergencia sanitaria por brote de sarampión por 90 días

El Gobierno prorrogó por un periodo de 90 días calendario, contados a partir de este 15 de agosto, la emergencia sanitaria por la presencia de sarampión con transmisión confirmada en el departamento de Puno y riesgo de diseminación en la Provincia Constitucional del Callao, Lima Metropolitana y los departamentos de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), la extensión responde a la persistencia de contagios, registrándose hasta la semana epidemiológica 30-2026 presencia del virus en 118 distritos y 40 provincias. Los análisis del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) indican que Puno concentra el 32.5 % de los casos con transmisión activa.

Asimismo, el 83.9 % de las jurisdicciones impactadas pertenecen a Puno (52 distritos), Arequipa (21), Cusco (14) y Lima Metropolitana (12). Las evaluaciones técnicas revelan además que 45 distritos mantienen una transmisión sostenida por más de cuatro semanas consecutivas y diez distritos, mayormente en Puno, registran focos epidémicos por más de doce semanas.

Ejecución de recursos y campaña de vacunación

Dicho decreto modifica el Anexo II del D.S. 008-2026-SA y dispone que los sectores involucrados ejecuten el plan de acción correspondiente para afrontar el brote. La prórroga faculta la adquisición y contratación de bienes y servicios vinculados de manera exclusiva a la atención de la emergencia. Al finalizar el plazo, las instituciones del sector público deberán rendir un informe sobre los recursos ejecutados y los resultados obtenidos.

El Minsa desarrolla una campaña nacional de vacunación gratuita contra el sarampión mediante la aplicación de la dosis SPR (sarampión, paperas y rubéola) en más de 8 mil establecimientos sanitarios y brigadas móviles. El ministro de Salud, Luis Dyer, instó a los padres y cuidadores a revisar los carnés de vacunación de los menores y completar el esquema de dos dosis. Asimismo, las autoridades sanitarias exhortaron a la ciudadanía a acudir a un centro de salud ante la aparición de signos asociados, como fiebre o erupciones en la piel.