El Niño Costero se extendería hasta mayo de 2027 y tendría una magnitud entre fuerte y extraordinaria

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) emitió su comunicado oficial n.° 14, en el cual confirmó la continuidad del estado de "alerta de El Niño Costero" tras evaluar la evolución oceánica y atmosférica en el Pacífico Tropical junto con modelos climáticos nacionales e internacionales.

De acuerdo con el reporte, para el periodo del verano comprendido entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 en la región Niño 1+2, frente a la costa norte y centro del Perú, existe un 43% de probabilidad de que el fenómeno alcance una magnitud fuerte y un 41% de que sea extraordinaria. En tanto, para la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial central, El Niño se extendería hasta inicios del otoño de 2027 con magnitudes de fuerte a muy fuerte entre octubre y febrero.

Estimaciones hasta diciembre y verano 2027

Entre agosto y octubre se anticipan temperaturas del aire muy por encima de los valores normales en toda la franja costera, acompañadas de precipitaciones entre normales y superiores en la costa norte con episodios de ligera a moderada intensidad desde noviembre, mientras que en la sierra suroriental se prevén lluvias por debajo de lo habitual.

Asimismo, para el trimestre de octubre a diciembre se estiman caudales de normal a inferior en las regiones hidrográficas de la Amazonía y del Titicaca, manteniéndose caudales normales en los ríos del Pacífico. Para el verano 2026-2027, el escenario general proyecta precipitaciones sobre lo normal en las costas norte y central, en contraste con déficit hídrico en los Andes del sur.

Impacto en recursos pesqueros y recomendaciones

En el ámbito pesquero, el organismo informó que durante las próximas semanas el stock norte-centro de la anchoveta estará replegado frente a la costa central. A su vez, frente a la costa central persistirá la presencia de especies vinculadas a aguas ecuatoriales como el pez sierra y la samasa, e hidrobiológicos oceánicos como el perico, barrilete y atún aleta amarilla, mientras que especies litorales del norte como el machete continuarán desplazadas hacia el sur de su distribución regular.

Frente a este panorama, el Enfen recomendó a los tomadores de decisiones utilizar los escenarios de riesgo y avisos meteorológicos vigentes para ejecutar medidas de reducción de riesgo de desastres y preparación ante los peligros de El Niño y la temporada de lluvias de setiembre de 2026 a abril de 2027.