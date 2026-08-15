Motín en el penal El Milagro de Trujillo: en el enfrentamiento un agente resultó herido

Según primeras informaciones, un agente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) presuntamente resultó herido durante un motín registrado la tarde de ayer en el penal El Milagro, en Trujillo. Sufrió un corte ocasionado con un arma blanca.

Durante la violenta revuelta, los reos habrían pretendido tomar como rehenes a los policías que están a cargo de mantener el orden y control dentro de la cárcel. Se conoció que el levantamiento se inició en el primer piso del pabellón N°3.

CONSTANTES REQUISAS

Los agentes de la Policía Nacional y el personal del Inpe tuvieron que actuar con energía para controlar la situación; los reos estaban armados con varas de fierro, palos y armas blancas. Después de varios minutos, retomaron el control.

Trascendió que las constantes requisas que se realizan y el control más riguroso de las llamadas que hacen los internos fueron los principales detonantes para que los presos inicien esta protesta, informa Correo.