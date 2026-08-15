La Libertad: dirigente de transporte cuestiona efectividad del Plan Escudo

Transportistas pidieron medidas más contundentes contra las bandas criminales y una respuesta rápida ante las amenazas extorsivas.

A raíz de la implementación del Plan Escudo, el representante de la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad (Astrell), José Villanueva Ortiz, cuestionó la efectividad de esta estrategia por parte del Gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar los ataques y casos de extorsión contra empresas de transporte público.

El dirigente señaló que una de las principales dificultades en La Libertad es la falta de agentes policiales, pues estimó que existe aproximadamente un efectivo por cada 400 habitantes.

TRANSPORTISTAS PIDEN MEDIDAS DRÁTICAS

Villanueva sostuvo que no basta con colocar efectivos policiales y militares en patios de maniobra, paraderos y otros puntos estratégicos. A su juicio, las autoridades deben adoptar medidas más contundentes contra las bandas dedicadas a la extorsión.

Asimismo, planteó acelerar los procedimientos para identificar a los titulares de los números telefónicos utilizados por los delincuentes para enviar mensajes o realizar llamadas extorsivas. “Hay que atacar el inicio, no esperar que haya un ataque para que el problema sea recién atendido. Esto ya lo saben las autoridades, pero nadie nos escucha”, afirmó.

DENUNCIAN EXTORSIONES A TRANSPORTISTAS

La situación sería especialmente crítica en provincias como Trujillo, donde algunas empresas tendrían que realizar pagos a más de una organización criminal para poder operar sus diferentes rutas. “Los montos van entre cinco y diez soles por unidad y por día. O sea, si una empresa tiene treinta micros, mínimo va a pagar 300 soles diarios”, manifestó.

Por otro lado, los transportistas demandaron una respuesta más efectiva de las autoridades para garantizar la seguridad de conductores, empresarios y usuarios del transporte público.