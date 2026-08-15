Pucallpa: transportistas levantan paro tras anuncio de subsidio focalizado a los combustibles

La ciudad de Pucallpa, región Ucayali, volvió a la normalidad las últimas horas tras estar paralizada durante cinco días por la protesta de transportistas, en rechazo al incremento del precio de los combustibles.

El tránsito comenzó a restablecerse poco a poco en toda la ciudad luego de que los transportistas decidieran levantar la medida tras el anuncio del Gobierno de otorgar un subsidio focalizado para el sector.

TOTALMENTE DESPEJADA

Los grifos empezaron a atender con normalidad, aunque todavía se registran algunas filas, mientras que los comercios que no atendían, por temor a las protestas y saqueos, reabrieron hoy sus puertas.

Por otro lado, la Policía Nacional informó que la carretera Federico Basadre se encuentra totalmente despejada y que el tránsito de buses interprovinciales se restableció desde la noche anterior.