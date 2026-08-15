Policía investigado por presunto feminicidio se entrega y queda detenido en Huancayo

Las autoridades revisan posibles episodios de celos y presuntos antecedentes de violencia como parte de las investigaciones del caso.

El suboficial de segunda PNP Juan Johnel Cóndor Jayo, investigado por la muerte de María Fernanda Curado Ontón, fue detenido durante la madrugada luego de presentarse ante las autoridades policiales.

El efectivo era buscado desde la noche del 12 de agosto, cuando se iniciaron las diligencias por el fallecimiento de la joven de 24 años. De acuerdo con la información preliminar, Cóndor Jayo acudió por sus propios medios a una dependencia policial con la intención de entregarse.

Sin embargo, antes de completar el procedimiento, los agentes procedieron a detenerlo y trasladarlo bajo custodia policial a la Divincri de Huancayo para seguir con las investigaciones pertinentes.

FISCALÍA SOLICITÓ DETENCIÓN PRELIMINAR

La detención se produce mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que murió la joven.

La Fiscalía solicitó siete días de detención preliminar, además de una orden de captura contra el suboficial. Durante este periodo, las autoridades continuarán recabando elementos que permitan determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

INVESTIGAN CIRCUNSTANCIAS DE SU MUERTE

El caso comenzó luego de que la joven fuera encontrada agonizando tras recibir un disparo. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Daniel García Escarrión, pero falleció mientras era conducida al establecimiento de salud.

Asimismo, las autoridades vienen revisando posibles episodios de celos y presuntos antecedentes de violencia, mientras tanto los familiares de la víctima continúan exigiendo justicia y el esclarecimiento de su muerte.