Senamhi alerta por nevadas de hasta 7 cm en la sierra de Arequipa

Las condiciones climáticas podrían afectar el pastoreo y el acceso a alimentos para el ganado en las zonas altoandinas de Arequipa.

La presencia de nevadas de hasta 7 centímetros en zonas altas de la región de Arequipa entre este domingo 16 y martes 18 de agosto alertó a la población tras el anunció del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El aviso meteorológico corresponde a una alerta amarilla y comprende sectores ubicados por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar. Según el Aviso N.° 321, durante el domingo y lunes se esperan acumulados de nieve de hasta 7 centímetros, mientras que para el martes se prevén acumulados cercanos a los 5 centímetros.

NEVADAS ESTARÁN ACOMPAÑADAS DE LLUVIAS Y GRANIZO

El fenómeno se presentará principalmente en localidades de la sierra centro y sur situadas por encima de los 4,000 m s. n. m. Además, se prevén lluvias y granizo en zonas ubicadas sobre los 2,800 metros, así como un incremento de la sensación de frío durante el día.

La entidad indicó que estas condiciones están relacionadas con la proximidad de la DANA Aníbal, fenómeno que favorece la ocurrencia de precipitaciones sólidas en las zonas altoandinas.

DISTRITOS AFECTADOS

En la región Arequipa, el aviso comprende distritos de las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa. Entre las localidades comprendidas se encuentran Pampamarca, Huaynacotas, Puyca, Salamanca, Cayarani, Orcopampa, Chachas, Caylloma, Chivay, Callalli, San Juan de Tarucani y Yura, entre otras zonas ubicadas en las partes altas de la región.

Por otro lado, la presencia de nieve podría generar dificultades para el pastoreo y acceso al alimento del ganado en diferentes zonas altoandinas. Las regiones de Junín, Cusco, Arequipa y Puno se encuentran entre las áreas que podrían verse afectadas por estas condiciones meteorológicas.