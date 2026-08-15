Perrita ciega es rescatada luego de ser abandonada a su suerte en Monsefú

La joven que rescató a la perrita pidió apoyo de la ciudadanía para continuar brindando refugio y alimento a los animales.

Una perrita ciega y sin ojos fue encontrada sola en una carretera de Chiclayo, donde permanecía expuesta al peligro y sin ningún tipo de protección. Al encontrarla, Kiara Vásquez decidió rescatarla y trasladarla hasta su albergue, donde actualmente brinda atención a 51 animales.

A pesar de que los recursos del albergue son limitados, la joven decidió de todas formas ayudar al animal que se encontraba en situación vulnerable. “Es cieguita, me da pena. No tuve corazón para dejarla en la calle”, contó.

MANTENIMIENTO DE LOS ANIMALES

El refugio se sostiene principalmente gracias a la solidaridad de la ciudadanía. Debido al aumento de animales rescatados, Kiara busca reunir donaciones que permitan cubrir los gastos de alimentación y atención de los animales que permanecen bajo su cuidado.

Las personas que deseen colaborar pueden realizar sus aportes mediante Yape o Plin al 925 392 918, a nombre de Kiara Vásquez. También se reciben donaciones a través de PayPal y cuentas bancarias de BCP e Interbank.

AYUDA PARA EL ALBERGUE

Asimismo, la ayuda permitirá que el albergue continúe funcionando y ofreciendo un lugar seguro a los animales rescatados, entre ellos esta perrita que ahora se encuentra bajo protección y cuidado.