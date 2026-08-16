Madre de Dios: operativo tras emboscada a policías deja tres detenidos y dos muertos

La PNP incautó una motocicleta, ocho celulares, explosivos y municiones durante la intervención en el sector La Pampa.

Un grupo de aproximadamente 15 delincuentes fuertemente armados atacó a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que realizaban un operativo en el sector La Pampa, ubicado en el kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, en la región Madre de Dios.

Según informó la PNP, dos efectivos del Equipo Especial contra el Crimen Organizado de la Dirección de Medio Ambiente realizaban labores de investigación y videovigilancia contra una presunta organización criminal vinculada con minería ilegal, sicariato y extorsión, cuando fueron rodeados por los sujetos armados.

POLICÍAS SE REFUGIARON EN LA VEGETACIÓN

Los atacantes utilizaron fusiles y explosivos durante la agresión. Ante la superioridad numérica y de armamento, los dos agentes tuvieron que refugiarse temporalmente entre la vegetación para ponerse a salvo.

Posteriormente, los policías lograron salir de la zona con algunas lesiones y recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro. Asimismo, otros tres agentes que realizaban labores de contención desde un vehículo particular también fueron atacados a balazos. Los proyectiles impactaron contra la carrocería, pero los policías, que utilizaban chalecos antibalas, resultaron ilesos.

POLICÍA DETUVO A TRES PRESUNTOS INTEGRANTES

Durante la mañana de este sábado 15 de agosto, agentes especializados de la DIVINEXT-DIRINCRI, DIROES y DIRIN intervinieron un inmueble ubicado en el mismo sector, donde fueron detenidos tres presuntos integrantes de la organización criminal, además incautaron una motocicleta sin placa, ocho teléfonos celulares, diez cartuchos de explosivos y diversas municiones.

Por otro lado, cerca del predio intervenido, los agentes encontraron además dos cadáveres de sexo masculino, cuya identidad todavía no ha sido establecida. De acuerdo con la PNP, las primeras evaluaciones físicas y fotográficas hacen presumir que los fallecidos podrían haber pertenecido al grupo armado que atacó a los policías.