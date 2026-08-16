Deslizamiento de rocas bloquea carretera en Arequipa: decenas de camiones y buses están varados

El desprendimiento de rocas de un cerro, la tarde de ayer, como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos, bloqueó la vía carrozable Ocoña, en la provincia de Camaná, región Arequipa, afectando a cientos de moradores.

Decenas de autos, camiones y buses están varados en la zona, ya que la vía quedó bloqueada por toneladas de rocas. Ante la imposibilidad de circular, los pasajeros se han visto obligados a caminar para luego realizar un transbordo.

NUEVOS DESPRENDIMIENTOS

Los pobladores más afectados por esta situación son los que viven en los anexos del distrito de Ocoña, parte alta de Urasqui, centro minero de Secocha, Iquipí, Alto Molino, centro minero de San José de Chorunga, entre otras localidades.

Solicitan a las autoridades distritales y regionales el envío de maquinaria pesada a la brevedad posible para despejar la vía y normalizar el tránsito. Asimismo, expresaron su preocupación por los nuevos desprendimientos que se han registrado.