Fuga de cloro en planta de empresa de agua provoca temor en pobladores de Moquegua

Más de una decena de bomberos acudieron a la emergencia y lograron cerrar la válvula principal utilizando trajes especiales de protección.

Tras una fuga de gas cloro registrada en la planta de agua potable de la EPS Moquegua, ubicada en el centro poblado Chen Chen, generó alarma entre los pobladores de la zona y movilizó a más de una decena de bomberos de cuatro compañías de la región.

El comandante de la XXI Comandancia Departamental Moquegua, David Rivera Paye, informó que los bomberos ingresaron al lugar utilizando trajes especiales de protección para evitar el contacto con el gas y lograron cerrar la válvula principal que conecta con otras tuberías de la planta.

TRBAJAOR RESULTÓ AFECTADO TRAS LA FUGA

Durante la emergencia, un trabajador de la planta resultó afectado y tuvo que ser trasladado a un establecimiento de salud para recibir atención médica. “Por seguridad se cercó la zona, porque el gas es pesado y demora en disiparse. No sabemos si hubo contaminación en el agua”, indicó.

Asimismo, explicó que la zona fue cercada como medida de seguridad debido a que el gas cloro es pesado y puede tardar en disiparse, donde busca coordinar con funcionarios de la EPS Moquegua el reforzamiento de los protocolos de seguridad ante este tipo de emergencias.

EPS DESCARTA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Por otro lado, la EPS Moquegua aseguró que la fuga fue externa al sistema de agua y no generó contaminación del recurso destinado al consumo humano y que la planta continúa funcionando con normalidad tras la emergencia.