Amenazas de muerte obligan a candidato a alcalde de Trujillo a usar chaleco antibalas

Cuatro sujetos habrían intentado ingresar a la vivienda de la madre del candidato, pero huyeron tras la intervención de familiares y vecinos.

El abogado Jorge Bautista Acevedo, candidato a la Alcaldía de La Esperanza por el partido Somos Perú, denunció que un grupo de delincuentes habría intentado ingresar a la vivienda de su madre con la presunta intención de secuestrarla.

El hecho ocurrió el último viernes y fue frustrado por familiares y vecinos que intervinieron ante los gritos de auxilio emitidos dentro de la vivienda.

CUATRO SUJETOS INTENTARON INGRESAR A SU VIVIENDA

Según relató Bautista, alrededor de la 1 de la tarde, cuatro hombres irrumpieron en el inmueble de su madre, ubicado en el distrito de La Esperanza. Sin embargo, la reacción de los familiares y vecinos hizo que los sujetos desistieran y huyeran del lugar.

Tras el incidente, se dio aviso a la Policía Nacional, que inició las investigaciones para determinar quiénes estuvieron detrás del intento de ingreso y cuáles eran sus verdaderas intenciones que coincidieron con las amenazas de muerte recibidas el pasado 30 de julio.

CANDIDATO UTILIZA CHALECO ANTIBALAS

Ante el temor por su seguridad y la de sus familiares, Bautista comenzó a utilizar un chaleco antibalas durante sus desplazamientos por diferentes sectores de La Esperanza como parte de sus actividades de campaña.

El aspirante a la alcaldía aseguró que recibe constantes mensajes y videos intimidatorios donde presuntos integrantes de la organización criminal “Los Pulpos” exigen 20 mil soles y cuestionó que, pese a las amenazas, hasta el momento no se le hayan otorgado garantías personales ni cuente con resguardo policial.