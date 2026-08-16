La Libertad: abogada muere baleada dentro de un restobar en Pacasmayo

Las cámaras de seguridad registraron el momento del ataque y serán revisadas por la Policía para identificar al presunto sicario y su cómplice.

Una abogada fue asesinada de un disparo en la cabeza por un presunto sicario cuando se encontraba dentro de un restobar ubicado en el centro poblado San Martín de Porres, distrito de San José, provincia de Pacasmayo, en La Libertad.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:54 de la tarde del último sábado,donde la víctima fue identificada como Helenn Silva Padilla, quien se encontraba en el local “Pikeitos” junto a tres personas.

SICARIO INGRESÓ Y DISPARÓ DIRECTAMENTE

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el atacante vestía una polera ploma, pantalón jean azul y un casco de motociclista para evitar ser identificado. El sujeto se acercó desde el exterior del establecimiento y disparó directamente contra la cabeza de la abogada.

Tras el ataque, los acompañantes de Silva Padilla buscaron ponerse a salvo, mientras la víctima quedó sobre la mesa. El sicario huyó rápidamente del lugar a bordo de una motocicleta junto a un presunto cómplice.

POLICÍA INVESTIGA EL CRIMEN

Por otro lado, las acompañantes de la abogada trasladaron de emergencia al Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, sin embargo los médicos no pudieron evitar su fallecimiento.

Agentes de la comisaría de la zona llegaron al lugar para recoger evidencias y revisar las cámaras de videovigilancia, que serán fundamentales para intentar identificar al autor del asesinato.