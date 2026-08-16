¡Celebración por todo lo alto! Piura festeja su 494 aniversario con gran serenata

El alcalde Juan Francisco Cevallos participó de las celebraciones y reafirmó su compromiso con el desarrollo de la ciudad.

La ciudad de Piura celebró sus 494 años de fundación con una gran jornada festiva que reunió a miles de familias en la avenida Vice y la concha acústica.

Las actividades incluyeron una serenata, presentaciones musicales y un desfile de modas que resaltó el talento y la identidad de la región que estuvieron a cargo del alcalde Juan Francisco Cevallos.

SERENATA RECONOCIDOS ARTISTAS

La celebración estuvo acompañada por reconocidos grupos musicales como Los Rebeldes de la Cumbia y Los Caribeños de Guadalupe quienes hicieron bailar a los asistentes al ritmo de la cumbia y otros géneros representativos de la cultura popular piurana.

A la medianoche, el alcalde de Piura, Juan Francisco Cevallos, junto a los regidores, expresó su emoción por participar en esta fecha especial y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo de la ciudad.

“PIURA VIVE MODA" CERRÓ CELEBRACIONES

Como parte del cierre de la feria “Piura es de la pitri mitri”, se realizó el desfile “Piura vive la moda”, que contó con la participación de modelos piuranas donde también contó con la presencia del diseñador de modas Josep Ramírez, quien recibió un reconocimiento por parte de los organizadores por su aporte al evento.