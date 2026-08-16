Desarticulan organización criminal “Los Químicos” en Tacna: fabricaban droga de alta pureza

Tras un paciente trabajo de inteligencia, agentes de la Policía Nacional desarticularon una banda criminal dedicada a la fabricación de droga de alta pureza en una vivienda de la calle Coronel Vidal, en el Cercado de Tacna.

En el inmueble, las autoridades intervinieron a tres mujeres y dos hombres, quienes prefirieron guardar, solo indicaron estar de visita en el inmueble, pero eran vigilados (grabados) desde hace semanas por la policía.

PRODUCTOS QUÍMICOS

Los detenidos fueron identificados como: Vincent C. (23), Enzo R. (20), Estefanía A. J. (23), Muriel L. (18), Sheyla Q. V. (19) y Katherine G. (22), quienes no registran antecedentes policiales y no supieron decir a qué se dedican.

Se les decomisó dinero en efectivo, S/ 20 mil, una cocina eléctrica, dos cucharones de madera, una balanza digital, ketamina, hoja de coca y varios productos químicos (ácido sulfúrico, acetona, permanganato de potasio, etc.).