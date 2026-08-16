Camión impacta contra ómnibus en Nasca: 31 personas resultaron heridas de distinta consideración

Un accidente de tránsito dejó 31 heridos la mañana de ayer en el kilómetro 444 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del ingreso al sector de Soysongo, en la provincia de Nasca. El siniestro involucró a un bus y un camión de carga.

El ómnibus transportaba a 34 pasajeros, quienes se dirigían desde la ciudad de Palpa hacia el fundo Soysongo para cumplir con sus labores agrícolas. Cuando la unidad se encontraba a la altura del acceso al sector, se produjo un choque.

CAMPO AGRÍCOLA

Según testigos, el ómnibus habría disminuido la velocidad para ingresar hacia Soysongo cuando fue impactado en la parte posterior por el vehículo de carga. Producto del fuerte impacto, el bus terminó volcado en el ingreso al campo agrícola.

Al menos 31 pasajeros sufrieron lesiones de diversa consideración, fueron trasladados al Hospital Ricardo Cruzado de Nasca, región Ica, donde recibieron atención médica. La mayoría fue dada de alta horas después al no tener lesiones graves.