Cercado de Arequipa: motociclista pierde la vida tras impactar contra un taxi

La víctima, de 25 años, perdió la vida en el lugar, mientras su acompañante fue trasladado al hospital Honorio Delgado.

Tras protagonizar un violento accidente de tránsito con un taxi en el Cercado de Arequipa, un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este domingo 16 de agosto.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:00 a. m., en el cruce de las calles Nueva y Deán Valdivia. Según las primeras diligencias, la motocicleta de placa 0154-0V impactó contra el lado izquierdo del taxi de placa V9F-296.

La víctima identificada como Jonathan Alvarado, de 25 años y nacionalidad venezolana. Tras el fuerte impacto, perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante, Jair González, resultó herido y fue trasladado al hospital Honorio Delgado Espinoza.

TAXI TERMINÓ IMPACTANDO CONTRA UN SEMÁFORO

Luego del choque con la motocicleta, el taxi continuó su recorrido y terminó impactando contra un semáforo ubicado en la avenida Jorge Chávez.

La conductora de la unidad, identificada como Luz Huaynasi Quispe, también resultó herida y fue diagnosticada como policontusa. Hasta el lugar llegaron bomberos y agentes de la Policía Nacional para atender la emergencia y realizar las primeras diligencias.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

El cuerpo de Jonathan Alvarado fue levantado aproximadamente a las 4:00 a. m. y trasladado para continuar con los procedimientos correspondientes a cargo de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT).