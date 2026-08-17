Huaicos por DANA Aníbal bloquean Panamericana Sur en Atico: vía será habilitada al mediodía

La acumulación de piedras y lodo obligó a cerrar el tramo Atico-Ocoña para evitar nuevos accidentes y permitir los trabajos de limpieza.

La Panamericana Sur, entre los kilómetros 709 y 782, en el tramo Atico-Ocoña, provincia de Caravelí, será habilitada aproximadamente al mediodía luego de que maquinaria avance con los trabajos de limpieza de piedras y lodo acumulados sobre la vía.

El jefe de la unidad zonal de Provías en Arequipa, Saúl Untama, informó que la reapertura será restringida y por un solo carril, mientras continúen las labores para retirar el material y garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros.

Según Provías, los puntos con mayor afectación se encuentran entre los kilómetros 720 y 735, en Quebrada Honda, y en el sector de La Planchada, donde cientos de vehículos permanecen varados desde el domingo debido a los huaicos registrados en la zona.

HUAICOS PROVOCAN CIERRE DE CARRETERAS

La persistente llovizna registrada en el litoral arequipeño generó la activación de quebradas y el desprendimiento de rocas en diferentes sectores de la Panamericana Sur. La emergencia obligó a cerrar la vía para evitar nuevos accidentes.

Asimismo, se reportó el despiste de un camión cisterna y la caída de una roca sobre otro vehículo, aunque ambos hechos dejaron únicamente daños materiales. La Policía de Carreteras dispuso el cierre preventivo mientras se acumulaban largas filas de camiones, buses y vehículos particulares.

LAS ZONAS MÁS AFECTADAS

Por otro lado, las provincias de Caravelí y Camaná son las más afectadas por los huaicos. También se reportaron deslizamientos en La Planchada, Barranquilla-Pucchún, San Gregorio, Atico-Cerro Arena y La Florida, donde el lodo y las piedras llegaron hasta la Panamericana Sur.