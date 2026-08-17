Estudiante pierde la vida en Huancayo durante su primer día como cobradora de transporte público

El fatal accidente ocurrió durante su primer día de trabajo, cuando la unidad retomaba la marcha tras salir de un paradero.

Una joven estudiante de Educación perdió la vida de manera trágica luego de caer accidentalmente de una cúster de transporte público en movimiento, que terminó arrollándola.

El fatal accidente ocurrió a la altura del paradero Centro Bellavista, en la Carretera Central, en el distrito de San Agustín de Cajas, Huancayo. La víctima fue identificada como Cinthia Elsa Llacua Huerta, de 22 años. Según los testigos, la joven cursaba estudios de Educación y habría obtenido una beca.

Además, recientemente había comenzado a trabajar como cobradora para generar ingresos y solventar parte de sus gastos. De acuerdo con las primeras versiones, la joven habría perdido el equilibrio cuando la unidad retomaba la marcha tras salir del paradero.

CÚSTER FUE TRASLADADA A COMISARÍA

La unidad de placa Y1A-731, que era conducida por Carlos Freddy P.C., de 35 años cubre la ruta entre San Agustín de Cajas y Sapallanga, en Huancayo, fue trasladada a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

El conductor permanece bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades que correspondan.

INVESTIGAN CAUSAS DEL ACCIDENTE

Tanto la joven fallecida como el conductor serían naturales del distrito de Colcabamba, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica. El caso quedó a cargo de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), mientras que el cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue de Hualhuas.