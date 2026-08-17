San Jerónimo de Tunán: padres exigen reconstrucción de colegio por mal estado

Las grietas y deficiencias de la infraestructura obligaron a trasladar temporalmente las clases a un campo abierto.

Padres de familia y docentes de una institución educativa de Junín realizaron una protesta para exigir la renovación del local escolar, debido al grave deterioro que presenta su infraestructura tras ser declarado inhabitable tras 124 años de antigüedad.

El colegio fue construido principalmente con material rústico y actualmente presenta grietas y otras deficiencias que representan un riesgo para los estudiantes. Ante esta situación, las autoridades educativas decidieron evitar que los menores permanezcan en las instalaciones.

Alrededor de 600 alumnos de los niveles inicial y primaria vienen desarrollando sus clases de manera provisional en carpas instaladas en un campo abierto, ubicado a un costado del colegio.

ESTUDIANTES RECIBEN CLASES EN CARPAS

Los manifestantes señalaron que estudiar en un espacio abierto expone a los menores a diferentes riesgos y no permite contar con ambientes apropiados para el desarrollo de las actividades educativas.

Por ello, los padres de familia exigieron una renovación de la infraestructura con la construcción de una nueva institución educativa, con aulas modernas, servicios adecuados y ambientes seguros para los estudiantes.

INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

Por otro lado, los manifestantes esperan que el gobernador regional Zósimo Cárdenas Muje intervenga y disponga las acciones necesarias para solucionar el problema de infraestructura que afecta a toda la comunidad educativa.