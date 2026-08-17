EsSalud: Hospital Perú brindará más de 5 mil atenciones médicas especializadas en Chincha

La campaña itinerante iniciará sus servicios este martes 18 y culminará el próximo 26 de agosto. La iniciativa busca reducir los tiempos de espera y acercar los servicios de salud a los asegurados.

Con el objetivo de descentralizar los servicios de salud y reducir los tiempos de espera, el Seguro Social de Salud (EsSalud) pondrá en marcha este martes 18 de agosto una importante campaña de atención médica especializada a través del Hospital Perú, que beneficiará a más de 5,000 asegurados de la provincia de Chincha y zonas aledañas.

La jornada médica itinerante, que se extenderá hasta el miércoles 26 de agosto, se desarrollará en las instalaciones temporales acondicionadas frente al Hospital René Toche Groppo (Av. San Ildefonso 101, Chincha Alta). Durante estos días, los usuarios tendrán acceso a una amplia cartera de especialidades, que incluye medicina interna, cardiología, gastroenterología, ginecología, neurología, oftalmología y otorrinolaringología.

Además, se realizarán procedimientos indispensables como ecografías, rayos X y análisis de laboratorio, complementados con servicios de enfermería y entrega de medicamentos en farmacia.

ESTRATEGIA DE DESEMBALSE CLÍNICO

Esta campaña especializada se ejecuta de manera articulada con la Red Asistencial Ica. El objetivo principal es fortalecer la capacidad operativa de los centros asistenciales locales y descongestionar la alta demanda, priorizando el bienestar integral de los usuarios del sur chico.

Al respecto, el Dr. Ciro Liberato, subgerente de Proyectos Especiales de EsSalud, destacó la importancia de estas jornadas médicas para reducir las listas de espera en provincias. "El Hospital Perú cumple un rol fundamental en nuestra estrategia nacional de desembalse clínico. Estamos recorriendo de manera ininterrumpida diversas regiones del país con el firme propósito de acercar los servicios médicos y atender oportunamente las necesidades de nuestros asegurados", señaló el funcionario.

El Hospital Perú, que forma parte de la Gerencia de Oferta Flexible de EsSalud, ha llevado a cabo 32 operativos a nivel nacional, acumulando un total de 179,912 atenciones. Este despliegue ininterrumpido ha beneficiado tanto a los usuarios de las redes Rebagliati, Almenara y Sabogal en Lima, como a los asegurados de regiones del interior como La Libertad, Junín, Puno y Cajamarca.