Cusco: nevada deja varados a turistas en ruta hacia Choquequirao

Los visitantes quedaron varados debido a la acumulación de nieve y hielo en el camino.

Una intensa nevada sorprendió a un grupo de turistas que retornaba de Choquequirao hacia Santa Teresa y provocó dificultades para transitar por una ruta ubicada en el sector de Yanama, en Cusco. Los visitantes quedaron varados debido a la acumulación de nieve y hielo en el camino.

En imágenes registradas durante el recorrido, uno de los afectados explicó que el tramo se encontraba cubierto y que algunas zonas presentaban condiciones resbaladizas, especialmente en sectores con curvas y pendientes.

Aunque los turistas finalmente lograron salir de la zona, el incidente generó preocupación por las condiciones de seguridad de esta vía, utilizada por algunos operadores para el ingreso y retorno de visitantes.

ADVERTENCIA

La Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Cusco advirtió que esta ruta no cuenta con autorización para el tránsito turístico. La entidad señaló que, pese a ello, el recorrido viene siendo promocionado por operadores turísticos. Un representante de la autoridad regional indicó que se ha solicitado al gobierno local de Santa Teresa adoptar medidas de prevención y garantizar la seguridad de los visitantes.