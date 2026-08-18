Dos personas fallecen tras quedar atrapadas durante la excavación de un pozo artesanal en Puno

La profundidad y las condiciones del pozo dificultaron las labores de emergencia para recuperar a las dos víctimas.

Mientras realizaban trabajos de excavación de un pozo artesanal de agua, dos hombres perdieron la vida en la zona denominada Asociación Safia Pequeños Propietarios, en el distrito de Tirapata, provincia de Azángaro, en Puno.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Paul Mamani Chino (32) y Julio Ernesto Canaza Vega (55). Según el reporte preliminar, ambos habrían fallecido por asfixia mientras realizaban labores en el interior de la excavación.

El pozo tenía una profundidad aproximada de 20 a 25 metros, lo que dificultó las labores de rescate. Personal policial, bomberos, Serenazgo y trabajadores del puesto de salud acudieron al lugar para coordinar la recuperación de los cuerpos.

BOMBEROS Y POLICÍAS PARTICIPARON EN EL RESCATE

Ante la emergencia, efectivos de la comisaría de José Domingo Choquehuanca y el fiscal de Azángaro se trasladaron hasta la zona. También participaron agentes de Serenazgo, personal del Puesto de Salud de Tirapata y miembros de la compañía de bomberos.

Los equipos de emergencia realizaron las acciones necesarias para ingresar a la excavación y rescatar los cuerpos de las dos víctimas. Las labores se desarrollaron tomando medidas de seguridad debido a las condiciones del pozo.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Por otro lado, tras el rescate, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar con precisión qué ocurrió durante la excavación y establecer las causas de las muertes, donde se busca esclarecer si la acumulación de gases, la falta de oxígeno u otras condiciones al interior del pozo provocaron la presunta asfixia de los trabajadores.