Chincha: camioneta queda al borde de un abismo tras despistarse en Alto Larán

Una piedra ubicada al borde de la carretera habría evitado que la camioneta continuara su recorrido y cayera hacia la pendiente.

Una camioneta quedó al borde de un profundo abismo luego de que su conductor perdiera el control del vehículo en la carretera que conecta Chincha, en Ica, con Castrovirreyna, en Huancavelica. El accidente ocurrió durante la noche, a la altura de los Petroglifos de Huancor, en el distrito de Alto Larán.

Transportistas que transitaban por la zona encontraron la unidad con las llantas del lado derecho suspendidas en el aire, a pocos metros de una pendiente de gran profundidad. El conductor logró salir por sus propios medios sin haber sufrido lesiones de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta había partido desde Lima con pasajeros rumbo a San Juan de Castrovirreyna y se encontraba realizando el viaje de retorno cuando ocurrió el despiste. Las causas del accidente todavía son materia de investigación.

UNA PIEDRA EVITO QUE CAMIONETA CAYERA AL ABISMO

Según relataron los transportistas que auxiliaron al conductor, la camioneta habría invadido el carril contrario antes de despistarse y terminar cerca de la pendiente, donde una piedra ubicada al borde del camino habría detenido el vehículo, evitando que continuara su recorrido hacia la zona del río San Juan.

Los testigos señalaron que el desnivel en este tramo de la carretera tendría aproximadamente 100 metros de profundidad. La posición en la que quedó la unidad generó preocupación entre quienes transitaban por la zona debido al riesgo de una posible caída.

AYUDA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Por otro lado, debido a la complicada posición del vehículo, fue necesario contar con el apoyo de maquinaria agrícola de una familia de la zona. La unidad fue remolcada con cuidado hasta una zona segura. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias exactas en las que el conductor perdió el control y se produjo el despiste.