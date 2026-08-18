Coronel Juan Carlos Montúfar resulta herido durante operativo en Iquitos

El alto mando policial fue alcanzado por un disparo mientras participaba en un operativo contra una organización dedicada al tráfico de terrenos.

Un operativo policial contra una organización dedicada al tráfico de terrenos terminó con el coronel PNP Juan Carlos Montúfar herido por un proyectil de arma de fuego en la ciudad de Iquitos, región Loreto. El oficial, quien se desempeña como jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales, participaba directamente en la intervención cuando se produjo el incidente.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, confirmó el hecho durante una conferencia de prensa y señaló que Montúfar recibió un impacto de bala en el brazo mientras se desarrollaba la operación. El alto mando policial indicó que la situación fue comunicada de inmediato al ministro del Interior, aunque evitó proporcionar detalles sobre cómo se produjo el ataque.

Posteriormente, el ministro del Interior, César Astudillo, precisó que la intervención tenía como objetivo enfrentar a una banda vinculada al tráfico de terrenos. El operativo forma parte de las acciones desplegadas por la Policía para combatir a organizaciones dedicadas a actividades ilícitas en la región Loreto, aunque hasta el momento no se han brindado detalles sobre posibles detenidos.

CONTINÚAN DILIGENCIAS

Mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido, permanece pendiente conocer la condición médica del coronel Montúfar. Las autoridades tampoco han precisado en qué circunstancias exactas recibió el disparo ni si otros agentes resultaron afectados. La Policía mantiene las operaciones en la zona y trabaja para determinar las responsabilidades por el ataque contra el oficial.