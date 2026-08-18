Amazonas: presentan tacha contra candidato a gobernador por ser “muy guapo”

Una insólita solicitud de tacha fue presentada contra el candidato a gobernador regional de Amazonas, Amílcar Díaz Mendoza, de Somos Perú. El pedido fue formulado ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Chachapoyas por el Frente Único de Damas de Chachapoyas, Bagua, Bongará, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba, que cuestionó al postulante por supuestamente no revelar en su hoja de vida que sería “muy guapo”.

El documento, de 12 páginas y registrado en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), utiliza argumentos cargados de humor para sustentar la supuesta exclusión. Entre ellos, se acusa al candidato de ocultar un supuesto exceso de carisma y caballerosidad, además de poseer un “diseño estético” similar al de un “muñeco de torta”. La agrupación incluso sostiene, irónicamente, que esta omisión podría generar un “error masivo” entre los electores.

La lista de argumentos continúa con referencias a un supuesto “ocultamiento de vínculos contractuales con Cupido”, la falta de declaración de un “exceso de carisma” y una presunta “mirada con efecto hipnótico”. También se mencionan la “omisión de monopolio de sonrisas” y la capacidad de “levantar pasiones”, en un escrito que claramente recurre a la sátira para cuestionar al candidato.

NO PODRÁ SER EVALUADA

Sin embargo, pese a lo llamativo del pedido, la solicitud no podrá ser evaluada por el órgano electoral debido a que no se habría cumplido con el pago correspondiente al trámite. De esta manera, la peculiar tacha contra Díaz Mendoza no avanzaría en el proceso electoral, convirtiéndose en uno de los pedidos más insólitos presentados ante las autoridades electorales en los comicios regionales.