Incremento del sueldo mínimo también podría impactar en quienes ya ganan más de S/ 1,300

El anunciado aumento del sueldo mínimo podría generar cambios no solo para quienes ya alcanzan ese nivel, sino también para trabajadores que actualmente perciben salarios superiores. El reajuste del piso salarial reduciría las diferencias entre determinadas remuneraciones y podría llevar a las empresas a revisar cuánto pagan según la experiencia, responsabilidad y especialización de cada puesto.

Empresas podrían revisar sus bandas salariales

El fenómeno es conocido como compresión salarial y ocurre cuando la diferencia entre trabajadores ubicados en distintos niveles de remuneración se reduce. Por ejemplo, en una empresa donde existen salarios de S/ 1,130, S/ 1,400 y S/ 1,600, elevar la RMV hasta S/ 1,300 acortaría la distancia entre el empleado que recibe el sueldo mínimo y aquellos que ocupan posiciones con mayores funciones o responsabilidades.

Jimmy Huatuco, líder de Implementaciones en Buk Perú, advirtió que el incremento puede obligar a las compañías a analizar nuevamente sus estructuras de compensaciones. “No se trata necesariamente de aumentar todos los sueldos en la misma proporción, sino de revisar si las diferencias entre posiciones siguen respondiendo a factores como responsabilidad, experiencia y especialización”, explicó. De esta manera, algunos trabajadores que ya ganan más de S/ 1,300 podrían verse indirectamente alcanzados por las decisiones salariales que adopten sus empleadores.

¿Cuándo aumentaría el sueldo mínimo a S/ 1,300?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha planteado que el incremento de la RMV se realice progresivamente en dos etapas: un primer aumento de S/ 100 y posteriormente otro de S/ 70. Sin embargo, el nuevo sueldo mínimo todavía no tiene una fecha oficial de entrada en vigencia, debido a que la propuesta deberá coordinarse con el Ministerio de Trabajo y ser discutida en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT).

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó que el primer reajuste podría producirse hacia finales de 2026, mientras que el segundo se concretaría después del verano de 2027. Para las áreas de Recursos Humanos y Finanzas, este escenario implicaría evaluar no solo a quienes están directamente alcanzados por la RMV, sino también las brechas entre puestos, las bandas salariales y el impacto de eventuales reajustes sobre los costos laborales y el presupuesto de cada empresa.