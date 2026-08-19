Machu Picchu: intensas lluvias obligan a suspender el ingreso al Camino Inca

Las autoridades ordenaron el retorno de los turistas que ingresaron a la ruta el martes y evalúan habilitar caminos alternos para quienes aún permanecen en la zona.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) dispuso la suspensión temporal del ingreso de visitantes a la Red de Caminos Inca de Machu Picchu desde este miércoles 19 de agosto y hasta nuevo aviso, debido a los deslizamientos y daños registrados en distintos sectores a causa de las intensas lluvias.

La directora ejecutiva de la entidad, Maritza Candia, informó que desde la noche del lunes 17 se presentan precipitaciones intensas e inusuales que provocaron deslizamientos de tierra, crecida de riachuelos, inundaciones en campamentos, erosión de suelos y daños en pontones y servicios higiénicos.

Las emergencias fueron reportadas en sectores como Llulluchapampa, Ayapata, Paqaymayu Alto, Soqtacocha, Yuncachimpa, Qonchamarka, Wayllabamba, Pawkarcancha, Cusichaka, Phuyupatamarka y Wiñaywayna.

VISITANTES DEBERÁN RETOMAR POR RUTAS ALTERNAS

Como medida preventiva, la DDC Cusco dispuso el retorno de los visitantes que ingresaron al Camino Inca el martes 18 de agosto y suspendió los nuevos ingresos desde el miércoles.

Asimismo, para los turistas que todavía se encuentran retornando, las autoridades evalúan rutas alternas por los sectores del kilómetro 104, en Chachabamba, y kilómetro 106, en Choquesuysuy. La habilitación dependerá de las condiciones climáticas y de seguridad que se registren hasta el 22 de agosto.

EVALUAN REPREOGRAMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS

Por otro lado, la Dirección Desconcentrada de Cultura mantiene en alerta permanente al personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu para reforzar las labores de vigilancia, monitoreo y respuesta ante cualquier emergencia que pueda presentarse. En caso de que las condiciones adversas persistan, se realizarán los trámites correspondientes para la reprogramación de las visitas o devolución del costo de las entradas.