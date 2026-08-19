Provías Nacional prepara mantenimiento de 80 puentes ante posible impacto de El Niño

Provías Nacional mantiene un plan de atención para 80 puentes considerados en riesgo ante posibles emergencias asociadas al Fenómeno El Niño. De este grupo, 22 ya vienen recibiendo mantenimiento durante 2026, como parte de las acciones preventivas para garantizar la transitabilidad en la red vial nacional.

El director de Gestión Vial de Provías Nacional, Estuardo Tello Pereyra, señaló a Exitosa que las intervenciones comprenden tanto puentes como diferentes tramos de carretera. "Durante este año hemos estado dando mantenimiento no solamente a los puentes, sino a diferentes tramos de carretera. Dentro del plan del Fenómeno El Niño tenemos identificado 80 puentes para que se le pueda dar mantenimiento por emergencias a efectos de poderlos prevenir, que puedan", indicó.

La entidad también viene atendiendo emergencias registradas en distintos puntos del país. Entre ellas se encuentra un tramo de aproximadamente 60 kilómetros afectado por derrumbes, donde se realizan trabajos de limpieza.

ATIENDEN PUENTES ANTE RIESGOS DE LLUVIAS

Asimismo, explicó que los 80 puentes identificados forman parte de un plan preventivo diseñado para responder ante posibles emergencias. De ellos, 22 ya han sido intervenidos durante este año, mientras continúan las labores de mantenimiento en diferentes zonas de la red vial nacional.

Las acciones incluyen trabajos de conservación y mantenimiento destinados a evitar que las condiciones climáticas afecten las estructuras y vías, donde se mantendrán estas labores de manera permanente para reducir los riesgos y asegurar el desplazamiento de vehículos.

TRABAJOS DE LIMPIEZA

Por otro lado, la habilitación de la vía dependerá de la culminación de los trabajos de limpieza y de la evaluación de las condiciones de seguridad. Mientras tanto, la entidad mantiene sus labores de emergencia y prevención ante posibles nuevas afectaciones provocadas por las lluvias.