Joven madre de familia muere tras ser atropellada por volquete municipal en Piura

El accidente ocurrió en la trocha carrozable El Chorro–San Luis, donde la víctima salió despedida tras el fuerte impacto contra el vehículo municipal.

Tras protagonizar un accidente de tránsito entre la motocicleta que conducía y un volquete de la Municipalidad Distrital de Morropón, una joven madre de familia de 26 años perdió la vida en Piura.

El hecho ocurrió cerca de las 7 de la noche del lunes, en el sector conocido como “La Curva de Las Ánimas”, en la trocha carrozable El Chorro–San Luis. La víctima fue identificada como Jannyra Madelley Gallardo Maza, natural de Malingas.

Según las primeras investigaciones, la motocicleta de placa 1256-RS impactó contra la parte posterior del vehículo municipal, provocando que la joven saliera despedida y quedara gravemente herida. Pese a ser trasladada al centro de salud de Morropón, falleció durante el trayecto.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

El acompañante que viajaba con ella también resultó herido y fue trasladado a Piura para recibir atención médica especializada. La motocicleta formaba parte de un grupo de cuatro unidades que se desplazaban desde Yamango por la ruta Bocanegra–Piedra del Toro.

La UPIAT de Piura quedó a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades. La Municipalidad de Morropón confirmó que el volquete involucrado pertenece a la comuna y trasladaba material para los trabajos de recuperación de vías que se realizan en la zona debido a la emergencia.