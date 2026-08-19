OTASS refuerza en Tumbes acciones ante el FEN y articula con autoridades la creación de nueva EPS para la región

Presidente Ejecutivo revisa en campo la gestión de UE Tumbes y pide a autoridades completar acuerdos para concretar la creación de empresa que atenderá a la población.

(Lima, agosto 2026).- El presidente ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), Carlos Manuel Yáñez Lazo, cumplió una agenda de trabajo en Tumbes para revisar in situ la situación de los servicios de agua potable y saneamiento y reforzar las acciones de preparación ante los posibles impactos del Fenómeno “El Niño” (FEN) 2026-2027.

Durante su visita, verificó las condiciones de la infraestructura crítica, equipos y recursos disponibles para responder ante eventuales emergencias, además de inspeccionar las principales necesidades de la UE 002 Tumbes y las medidas previstas para garantizar la continuidad de los servicios. Tumbes tiene identificados 55 puntos críticos, entre plantas de tratamiento, pozos, estaciones de bombeo y reservorios, por lo que se priorizan acciones de preparación, disponibilidad de equipos y maquinaria, limpieza de redes y abastecimiento alternativo de agua potable.

Asimismo, el OTASS viene impulsando medidas para fortalecer la preparación de la región frente al FEN. En ese marco, la UE 002 ha sido considerada en la exposición de motivos del proyecto de Decreto de Urgencia, que contempla recursos para atender sus principales necesidades de respuesta. Entre las intervenciones priorizadas figura la renovación de la captación Puente Viejo, infraestructura clave para el abastecimiento de agua de aproximadamente 70 mil habitantes.

Impulsan acuerdo para avanzar en creación de nueva EPS

Como parte de su agenda, el presidente ejecutivo se reunió con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Zarumilla para impulsar la adopción del acuerdo de concejo y la entrega de la documentación necesaria para avanzar en la creación de la nueva EPS de Tumbes. Este acuerdo permitirá que ese concejo se sume a las decisiones ya adoptadas por las municipalidades provinciales de Tumbes y Contralmirante Villar.

El OTASS brinda asistencia técnica a las tres municipalidades provinciales para completar los acuerdos y el soporte legal requerido para remitirlos a la SUNASS y continuar con su evaluación.

Con esta agenda territorial, el OTASS reafirma su compromiso de acelerar decisiones, fortalecer la preparación de los servicios frente al FEN y acompañar a las autoridades locales para concretar la creación de una nueva EPS en beneficio de la población de Tumbes.