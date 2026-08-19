Ocho camiones con toneladas de fruta quedan varados tras bloqueo en carretera de Arequipa

Los comerciantes de Río Seco advirtieron que las frutas podrían malograrse debido al retraso provocado por los huaicos y derrumbes en la carretera.

Debido a los huaicos y derrumbes registrados en distintos tramos de la carretera Panamericana Sur, al menos ocho camiones cargados con frutas permanecen varados desde hace tres días a la altura del distrito de Atico, en la provincia de Caravelí.

Los vehículos trasladaban productos perecibles provenientes de Lima y otras zonas del norte y centro del país, que tenían como destino los mercados de Arequipa. Los comerciantes advirtieron que la prolongada demora pone en riesgo la conservación de la mercadería, que podría terminar malográndose.

La situación también genera preocupación entre los mayoristas de la plataforma comercial de Río Seco, en Cerro Colorado, debido a las posibles pérdidas económicas y al impacto que el bloqueo podría generar en el abastecimiento de frutas en la región.

CUESTIONAN DEMORA DE ATENCIÓN

Cristóbal Huayapa, presidente de los comerciantes de Río Seco, cuestionó la reacción tardía de las autoridades regionales para trasladar maquinaria pesada hasta los puntos afectados. “Recién están llevando maquinaria al lugar; sabían que se iba a presentar este problema y no actuaron. Normalmente, el traslado de la mercadería es de cuatro días; sumado a los tres que llevan de retraso, hay preocupación”, indicó.

Por otro lado, los comerciantes señalaron que el traslado habitual de la mercadería demora alrededor de cuatro días, pero con los tres días adicionales de bloqueo existe el riesgo de que los productos lleguen en malas condiciones.