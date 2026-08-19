Números de emergencia que debes tener guardados en tu celular

Tener a la mano los números de emergencia puede ser clave para actuar rápidamente ante un accidente, una urgencia médica o una situación de peligro. Guardarlos en el celular permite acceder a ellos sin perder tiempo.

En Perú, el 105 corresponde a la Policía Nacional, mientras que el 116 permite comunicarse con los Bomberos Voluntarios. Para atención médica de emergencia, se puede llamar al 106, correspondiente al SAMU en las regiones donde este servicio está disponible.

También es importante conocer el 100, destinado a casos de violencia familiar y sexual, y el 114, línea de la Policía para personas desaparecidas. Estos números pueden ser útiles para solicitar orientación o asistencia especializada.

Una recomendación práctica es registrar estos contactos con nombres fáciles de identificar y mantenerlos disponibles incluso en situaciones de estrés. Tenerlos preparados puede facilitar una respuesta rápida cuando cada minuto cuenta.