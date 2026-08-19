Empresarios y Gobierno preparan medidas ante posibles impactos de El Niño

El Ejecutivo y los principales gremios empresariales acordaron reforzar la coordinación ante los posibles efectos del fenómeno El Niño. La iniciativa busca mejorar la respuesta en las zonas con mayor riesgo.

Entre los aportes planteados por el sector privado figuran maquinaria, motobombas, almacenes y equipos técnicos que podrían ser utilizados durante las intervenciones de emergencia.

También se propuso implementar un tablero de control digital para identificar necesidades, supervisar obras y asignar responsables a cada tarea. La plataforma permitiría organizar de manera más eficiente las acciones.

Durante la reunión se anunció además que Carlos Neuhaus estará al frente del comando de apoyo empresarial. Los acuerdos fueron establecidos el 18 de agosto durante una sesión de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño.