Puno: rescatan a 12 mineros que estaban secuestrados por la organización criminal "Los Primos"

En un amplio operativo, un grupo especial de agentes de la Policía Nacional logró recuperar el control total de la bocamina de la minera “JM”, ubicada en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, en la región Puno.

La incursión se ejecutó luego de que la banda criminal “Los Primos”, tomó el socavón y mantuvo retenidos a 12 mineros, en una aparente acción para asustar a los trabajadores y a los propietarios, y así abandonen la bocamina.

MATERIAL EXPLOSIVO

Durante la intervención, los efectivos del orden fueron atacados a balazos por tres sujetos que vigilaban la entrada de la mina, quienes huyeron hacia las galerías profundas tras repelerse la agresión; el operativo no dejó heridos ni fallecidos.

Se incautó armamento y material explosivo, incluyendo un morral con una cacerina abastecida, 45 municiones adicionales de diversos calibres, un saco que contenía 180 cartuchos de dinamita y 15 metros de mecha de seguridad.