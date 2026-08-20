Reniec atenderá este sábado 22 y domingo 23 de agosto en más de 100 sedes: conoce cuáles son y sus horarios

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que este sábado 22 y domingo 23 de agosto atenderá en más de 100 oficinas a nivel nacional. Esta medida se llevará a cabo para reforzar las entregas y trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) previo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Así, los ciudadanos podrán identificarse en sus locales de votación y ejercer su derecho al sufragio.

Además, Reniec resaltó que contar con el DNI permite a los ciudadanos realizar diversos trámites y garantiza el ejercicio de sus otros derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Asimismo, señaló que, para gestionar u obtener dicho documento, deberán acudir a las sedes habilitadas en determinados horarios. Por ese motivo, insta a la ciudadanía a revisar las oficinas, fechas y horas de atención. A continuación, conoce más información al respecto.

Sedes de Reniec que atenderán este sábado 22 y domingo 23 de agosto

Este sábado, la entidad registral abrirá las puertas de sus oficinas ubicadas en Piura, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Ica, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco y Amazonas. En dichas sedes atenderá en un horario diferenciado, algunas de 08:15 a.m. a 12:45 p.m. y otras de 08:30 a.m. a 1.00 p.m.

Mientras que el domingo atenderá en agencias ubicadas en Piura, Lambayeque, Tumbes, Loreto y Puno. Revisa en este ENLACE la lista completa de sedes y horarios de atención de este sábado 22 y domingo 23 de agosto.

Atención este domingo en Lima solo será para entregas de DNI

Reniec atenderá este domingo 23 de agosto en 15 sedes de Lima Metropolitana para entregas de DNI. Estas son las siguientes: el Centro de Atención (CA) Áncash, ubicado en el jirón Áncash N°336 -340 y 344; el CA Independencia, que está en Calle Los Andes N°486 Urb. Industrial Panamericana Norte; el CA Jesús María, que se encuentra en el jirón Talara N°130 -132 - 134 y 136; el CA Lima, ubicado en el jirón Nicolás de Piérola N°545 y el CA Lurigancho - Chosica, que está en el jirón Chucuito N°248.

Asimismo, el CA Miraflores, ubicado en la avenida Ernesto Diez Canseco N°230; el CA Puente Piedra, que se encuentra en el Jirón Ricardo Palma N° 241; el CA Quilca, ubicado en el jirón Quilca N°501 y 525; el CA San Borja, que está en la avenida San Luis N° 1673 en la Urb. Jacaranda II; el CA Javier Prado, que se encuentra en la avenida Javier Prado Este 2388 frente al Museo de la Nación.

También, el CA San Juan de Lurigancho, que está en la avenida Las Flores Lote 1 Mz. G Urb. Canto Garde unidad 7; el CA San Juan de Miraflores, ubicado en la avenida Guillermo Billinghurst N°767 - 769 Mz. F Lote 18 Urb. SJM Parcela D; el CA San Martín de Porres, que se encuentra en la avenida Eduardo de Habich N° 590 -592 con Pedro Paulet N° 589

Además, el CA Santa Anita, que está en la avenida Los Eucaliptop N° 947, Urbanización Universal y el CA Villa El Salvador, que se encuentra en la avenida Pastor Sevilla, sector 6, grupo 3A, MZ B., Lote 24.

En las sedes mencionadas, la entidad abrirá sus puertas al público desde las 08.15 a.m. hasta la 12.45 p.m.

Trámites virtuales y recomendaciones

Reniec informó que varios trámites se pueden realizar de manera virtual, tales como el duplicado de DNI electrónico, renovación del DNI azul y DNIe, rectificación de estado civil de soltero a casado, entre otros. Conoce en este ENLACE todos los trámites virtuales.

Asimismo, señaló que los ciudadanos deben realizar el pago correspondiente al trámite antes de acudir a una de sus oficinas o realizar la gestión vía web. El pago se puede hacer por medio de Yape, agentes BCP, Banco de la Nación, págalo.pe o mediante la página web de Reniec con tarjeta de crédito o débito.

En el caso de Yape, los ciudadanos deben generar un ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, ingresar el código en el aplicativo en la opción Yapear servicios > Reniec y finalizar el pago.

Por último, Reniec recomienda verificar si el trámite de DNI se encuentra al 100% antes de acudir a una de las sedes habilitadas durante este sábado 22 de agosto. Conoce en este ENLACE (https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm) el avance del trámite.