Réplica de magnitud 4,2 remeció Ayacucho tras fuerte sismo de 7,2

Una nueva réplica volvió a remecer la región Ayacucho la tarde de este jueves 20 de agosto, horas después del fuerte sismo de magnitud 7,2 registrado en la zona. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4,2 y se produjo aproximadamente a las 4:30 p. m., generando nuevamente preocupación entre los pobladores.

Según el reporte del Centro Sismológico Nacional del IGP, el epicentro se ubicó a 28 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas. El evento sísmico tuvo una profundidad de 108 kilómetros, con coordenadas de latitud -14.77 y longitud -73.83. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevos daños materiales ni personas afectadas por esta réplica.

El movimiento se produce luego del sismo de magnitud 7,2 que horas antes sacudió Ayacucho y que provocó daños estructurales en algunas viviendas de la provincia de Parinacochas. Las autoridades y equipos de Defensa Civil continúan evaluando las zonas afectadas, especialmente viviendas, hospitales e instituciones educativas, mientras se mantiene el monitoreo ante la posibilidad de nuevas réplicas.

MANTENER LA CALMA

Ante estos eventos, las autoridades recomiendan mantener la calma y adoptar medidas de prevención. Durante un sismo, se aconseja ubicarse en zonas seguras y, al momento de evacuar, hacerlo sin correr ni empujar. Asimismo, es importante contar con una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, medicamentos, linterna, radio y otros implementos básicos para afrontar las primeras horas posteriores a un desastre.