Sismo de magnitud 7,2 en Ayacucho dejó daños en viviendas y centros de salud

El movimiento telúrico, con epicentro en Coracora, también afectó el Hospital Regional y la sede del Poder Judicial en Cusco.

El sismo de magnitud 7,2 registrado en la región Ayacucho provocó daños en al menos 18 localidades y dejó a dos personas lesionadas durante la evacuación en Coracora, según el reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El epicentro se ubicó en este distrito de la provincia de Parinacochas, donde también se reportaron derrumbes de cerros sin consecuencias materiales.

La mayor cantidad de afectaciones se concentra en la provincia de Parinacochas. En Pullo, 12 viviendas y un puesto de salud resultaron afectados, mientras que en Upahuacho se evalúa la situación de 18 poblados. También se reportaron ocho viviendas afectadas en Puquio, dos viviendas y una institución educativa dañadas en San Pedro, además de tres establecimientos de salud afectados en la ciudad de Ayacucho.

El movimiento telúrico también tuvo repercusiones en la región Cusco. En la ciudad imperial se registraron daños en el Hospital Regional y en la sede del Poder Judicial, mientras que en Pichari, provincia de La Convención, un centro de salud presentó afectaciones. Personal especializado continúa realizando inspecciones para determinar el nivel de daño en las infraestructuras comprometidas.

MANTENER LA CALMA

Indeci pidió a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades ante la ocurrencia de nuevos movimientos. También recomendó identificar zonas seguras, respetar las rutas de evacuación establecidas y contar con una mochila de emergencia. El jefe del organismo, Luis Vásquez Guerrero, señaló que hasta ese momento el Instituto Geofísico del Perú no había reportado nuevas réplicas en la zona.