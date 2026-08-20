Ministro Arnillas viaja a Ayacucho para supervisar respuesta tras sismo de 7,2

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, se trasladará a Ayacucho para verificar en el lugar las acciones de atención desplegadas luego del sismo de magnitud 7,2 registrado este jueves en la provincia de Parinacochas.

La medida fue dispuesta por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien señaló que el titular de Vivienda deberá coordinar con las autoridades locales la respuesta ante los posibles daños ocasionados por el movimiento telúrico.

El Ministerio de Vivienda informó que sus equipos técnicos fueron activados tras conocerse la emergencia. Los especialistas se encargarán de evaluar las afectaciones y brindar apoyo a las familias que pudieran haber resultado perjudicadas.

Además, se dispuso el desplazamiento de otros integrantes del Gabinete hacia regiones donde el sismo también fue percibido. El objetivo es supervisar las labores de evaluación y atención mientras continúa el levantamiento de información sobre los daños.