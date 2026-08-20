Gobierno anuncia S/800 millones para enfrentar posibles efectos de El Niño

El Gobierno anunció una inversión de S/800 millones para fortalecer la preparación frente a posibles lluvias intensas, sequías y escasez de agua asociadas al fenómeno El Niño.
De este monto, S/450 millones serán destinados a intervenir 380 puntos críticos en ocho regiones, con trabajos de limpieza de cauces y defensas ribereñas.
Otros S/350 millones se utilizarán para implementar medidas frente a la sequía y la falta de recursos hídricos en las zonas que podrían resultar afectadas.
Las acciones serán coordinadas por una comisión multisectorial que reúne a representantes de distintos sectores del Gobierno para reforzar la prevención y respuesta ante este fenómeno climático.