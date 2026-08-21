Huancayo: voraz incendio en complejo policial Alipio Ponce deja más de 30 vehículos afectados

Un incendio que se registró la tarde de ayer en el complejo policial Alipio Ponce, ubicado en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, región Junín, afectó a más de 30 vehículos.

La Policía Nacional informó que las unidades afectadas estaban inoperativas y llevaban años a la espera de su disposición final. El siniestro no dejó heridos ni fallecidos, solo daños materiales.

AFECTADOS POR LA HUMAREDA

Durante la emergencia, los bomberos retiraron del lugar galones de acetona incautados en operativos antidrogas, además de otras unidades vehiculares que sí se encontraban operativas.

Se conoció que, en medio de las intensas labores para apagar las llamas, varios bomberos resultaron afectados por la humareda y el intenso calor. Se investigan las causas del incendio, informa Andina.