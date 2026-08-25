Huánuco: choque de camión con auto particular deja cuatro muertos y dos heridos graves

La colisión de un camión y un auto particular, registrada la mañana de ayer en el kilómetro 10 +500 de la vía Fernando Belaúnde, en Huánuco, dejó cuatro muertos y dos heridos, ambos menores de edad, quienes se encuentran graves.

Agentes de Serenazgo, efectivos policiales de Aucayacu, personal de salud y bomberos acudieron inmediatamente al lugar para iniciar las labores de rescate; varios cuerpos estaban atrapados entre los fierros retorcidos del automóvil.

HOSPITAL DE TINGO MARÍA

Los bomberos, empleando sus herramientas, cortaron las estructuras del destrozado auto para retirar los cuerpos que estaban aprisionados. Los sobrevivientes fueron trasladados al hospital de Tingo María, donde quedaron internados.

El caso fue puesto en conocimiento del representante de la Fiscalía Provincial Penal de Aucayacu, quien inició las investigaciones para esclarecer las causas de la tragedia. Testigos señalaron que el auto circulaba a excesiva velocidad.