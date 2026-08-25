Juliaca-Puno: caída de postes provoca daños en tres vehículos por fuertes vientos

El desplome dejó cables tendidos sobre la vía y obligó a la Policía a restringir temporalmente el tránsito para evitar nuevos accidentes.

Debido a los fuertes vientos registrados en la región, tres postes, aparentemente de electricidad y fibra óptica, colapsaron este lunes en la carretera Juliaca-Puno, a la altura del distrito de Caracoto.

El desplome provocó que varios cables quedaran tendidos sobre la vía y ocasionaran daños materiales en tres vehículos: una camioneta, una miniván y un automóvil. El incidente generó preocupación entre los transportistas y pasajeros que circulaban por la zona.

Asimismo, efectivos de la Policía Nacional cerraron momentáneamente el carril en dirección de Juliaca hacia Puno. La restricción se mantuvo hasta la llegada de técnicos de Electro Puno, quienes aseguraron el área y retiraron el cableado expuesto.

FUERTES VIENTOS DERRIBAN POSTES

Tras controlar la emergencia, las autoridades constataron que una de las estructuras derribadas cayó parcialmente sobre la carretera, mientras que otros dos postes quedaron cerca de la vía, representando un peligro para los conductores.

Los técnicos realizaron una evaluación de los daños ocasionados en la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, donde recomendaron a los transportistas extremar las precauciones.