Eclipse lunar parcial del 27 de agosto: a qué hora verlo y cómo observarlo desde todo el Perú

El cielo peruano será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de agosto. La noche del jueves 27 de agosto de 2026, un eclipse lunar parcial será visible desde todo el Perú, permitiendo observar cómo la sombra de la Tierra cubre progresivamente una parte de la Luna. De acuerdo con la Agencia Espacial del Perú (Conida), el evento podrá apreciarse a simple vista desde las primeras horas de la noche y se prolongará hasta la madrugada del viernes 28.

¿A qué hora comenzará el eclipse lunar en Perú?

El eclipse lunar del 27 de agosto empezará aproximadamente a las 8:23 p. m., cuando la Luna ingrese en la zona de penumbra generada por nuestro planeta. Conforme avance la noche, la oscuridad sobre el disco lunar será más evidente hasta alcanzar su punto máximo alrededor de las 11:13 p. m. El fenómeno continuará desarrollándose hasta cerca de las 2:01 a. m. del viernes 28 de agosto. En Lima, la Luna se encontrará elevada durante una de las etapas más importantes del eclipse, una condición que favorecerá su observación si el cielo permanece despejado.

Los especialistas recomiendan buscar un lugar abierto y con buena visibilidad del cielo, preferentemente alejado de edificios altos y de fuentes intensas de iluminación. Aunque el fenómeno podrá seguirse sin telescopio, filtros ni lentes especiales, el uso de binoculares permitirá distinguir con mayor claridad los cráteres, relieves y diferencias de luminosidad sobre la superficie lunar. Para quienes deseen fotografiarlo, un trípode o soporte estable puede ayudar a obtener imágenes más nítidas, especialmente en zonas con poca contaminación lumínica.

¿Por qué ocurre un eclipse lunar parcial?

Un eclipse lunar parcial se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna alcanzan una alineación que provoca que solo una parte del satélite natural atraviese la umbra, la región más oscura de la sombra terrestre. A diferencia de un eclipse total, el disco lunar no queda completamente cubierto. Mario Zegarra Valles, asistente de investigación de Conida, explicó que para apreciar mejor el evento se recomienda utilizar binoculares o un telescopio de bajo aumento que permita mantener todo el disco lunar dentro del campo visual.

El fenómeno no será exclusivo del Perú. Según información astronómica difundida por la NASA, también podrá apreciarse desde regiones del Pacífico Oriental, América, Europa y África, por lo que millones de personas tendrán oportunidad de seguir el desplazamiento de la sombra terrestre. Además de su atractivo visual, los eclipses lunares tienen interés científico: permiten estudiar los cambios de temperatura sobre la superficie de la Luna y obtener información sobre su topografía y composición, datos relevantes para futuras misiones de exploración como Artemis, el programa de la NASA que busca llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar.