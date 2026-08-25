Senamhi: temperatura en la sierra centro y sur descenderá hasta los 17 grados bajo cero

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la temperatura nocturna bajará en la sierra centro y sur, este martes 25 y mañana miércoles 26 de agosto, entre 0°C y -17°C en áreas situadas por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar.

La entidad también pronostica ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna. Los departamentos de posible afectación son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna.

FRÍO EN LOS PULMONES

Ante este aviso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda tomar medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Asimismo, pide usar ropa de abrigo como chompas, guantes y gorros. En caso de presentarse una infección respiratoria, se debe evacuar hacia el centro de salud. Aconseja también consumir bebidas calientes, frutas, azúcar, dulces y grasas para elevar la capacidad de resistencia al frío.