La Libertad: extorsionares disparan contra colegio donde se realizarán obras de remodelación

Extorsionadores llegaron la tarde de ayer al colegio Virgen del Carmen y dejaron dos cartuchos de dinamita. Luego volvieron en la noche y dispararon seis veces contra el portón de la escuela, ubicada en el distrito de Alto Trujillo, en La Libertad.

Los hampones también dejaron una carta extorsiva. Tras la denuncia de los padres de familia, llegaron al lugar policías para realizar las investigaciones. Mientras la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) se encargó de retirar la dinamita.

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Según indicaron las autoridades educativas, los ataques de los delincuentes tienen que ver con las obras de remodelación que se realizarán los próximos días en la institución educativa, que alberga a estudiantes de los niveles de primaria y secundaria.

Los padres de familia, muy asustados, solicitaron la presencia permanente de policías dentro y fuera de la escuela; temen que estos atentados se repitan y tengan consecuencias fatales. Algunos alumnos temen asistir a clases tras lo sucedido.