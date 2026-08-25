Día del adulto mayor: conoce la historia de “Chino” Tapia, el restaurador más longevo de Pensión 65 en Junín

En el albergue temporal Alberto Fujimori del distrito de Chupuro, ubicado en una de las zonas más afectadas de la región Junín por los constantes sismos, un corazón resiliente decidió alzar su voz de esperanza en medio del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que se conmemora cada 26 de agosto.

Con 69 años y una voluntad inquebrantable, Manuel Mercedes Tapia Prado, usuario del programa Pensión 65 más conocido en su localidad como 'Chino', se convirtió en el restaurador más longevo en la provincia de Huancayo.

El programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) indicó que esta efeméride busca concientizar a la población sobre el rol de los adultos mayores en sus comunidades, el trato digno y respetuoso que deben tener, así como su aporte como fuente de sabiduría, experiencia y conocimientos ancestrales.

En ese sentido, Pensión 65 resaltó la historia de don Manuel, un ejemplo de trabajo, esfuerzo y bondad en Junín. Tapia vivía en el centro poblado de Chonta del distrito de Chupuro. Tras el sismo, fue trasladado al albergue temporal Alberto Fujimori, donde recibió el acompañamiento técnico de la unidad territorial para que se incorpore al programa de empleo temporal Llamkasun Perú del Ministerio del Trabajo.

“Siempre trabajé restaurando cosas y espacios públicos. Por eso, cuando me enteré del proceso de Llamkasun, recibí el acompañamiento de Pensión 65. Saludo a todos los adultos mayores y les aconsejo que estemos activos, porque así estaremos sanos y con energía”, comentó 'Chino', quien se sumó a la remodelación de la plaza del Barrio Estrellita de Chupuro.

Con la experiencia de los años, Manuel expresó su confianza de que su provincia y región se recuperarán tras los sismos y réplicas que los azotaron desde el pasado 18 de julio.

Siempre acompañado de su perro Valentín, agregó que la esperanza debe permanecer intacta, más aún cuando el 24 de setiembre cumplirá siete décadas de vida.

Como Tapia Prado, durante el primer semestre del 2026, Pensión 65 acompañó a más de 800 adultos mayores en el proceso de participación del programa de empleo temporal Llankasum. Con este seguimiento técnico, el sector motivó a la población a reforzar su autonomía y generar un ingreso adicional en sus hogares.